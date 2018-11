Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach seinen jüngsten Kursgewinnen wieder etwas nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 0,32 Prozent auf 11.207,80 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte 0,21 Prozent auf 23.254,91 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,42 Prozent nach unten.

"Das gestrige Durchschnaufen war gemäß der markt- und charttechnischen Gemengelage nur ein Tropfen auf den heißen Stein", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Noch vor zwei Tagen war der Dax mit knapp über 11.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gesunken.

In den USA ist am Donnerstag Thanksgiving. Die Börsen in New York sind geschlossen und am Freitag ist der Handel verkürzt. Entsprechend bleiben Impulse aus den Vereinigten Staaten für den deutschen Markt aus.