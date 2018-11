Berlin (AFP) Einer der beiden Landessprecher der AfD in Baden-Württemberg, Ralf Özkara, ist von seinem Amt zurückgetreten. Özkara wolle sich privat sowie beruflich verändern und am Aufbau der AfD-Landtagsfraktion im benachbarten Bayern beteiligen, sagte ein Sprecher des Landesverbands am Donnerstag. Dies sei mit seiner derzeitigen Tätigkeit unvereinbar.

