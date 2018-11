Ankara (AFP) Die Europäische Union hofft auf eine schnelle Freilassung des Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas, der seit zwei Jahren in der Türkei im Gefängnis sitzt. "Wir hoffen, dass er in Kürze entlassen wird", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Demirtas, der im November 2016 festgenommen worden war, drohen wegen mutmaßlicher Unterstützung von "Terroristen" bis zu 142 Jahre Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.