Guatemala-Stadt (AFP) Wegen eines Massakers an Dorfbewohnern während des Bürgerkriegs in Guatemala ist ein Ex-Soldat zu mehr als 5000 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Guatemala-Stadt machte Santos López am Mittwoch für den Tod von 171 der insgesamt 201 getöteten Menschen verantwortlich. Das Gericht verhängte für jedes Todesopfer 30 Jahre Haft und fügte weitere 30 Jahre Gefängnis für weitere Verbrechen hinzu.

