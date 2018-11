London (AFP) Nach der Verurteilung eines Briten wegen Spionage in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat dessen Frau Vorwürfe gegen das britische Außenministerium erhoben. Das Ministerium habe ihre Bitte um Hilfe komplett ignoriert, sagte Daniela Tejada am Donnerstag dem britischen Sender BBC. Der 31-jährige Doktorand Matthew Hedges war am Mittwoch von einem Gericht in dem Golfstaat wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.