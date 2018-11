Frankfurt/Main (AFP) Die meisten Online-Händler werben zwar mit dem "Black Friday" - den größten Umsatz machen sie aber am Sonntag. Kai Kalchthaler vom Finanzdienstleister Arvato Financial Solutions rechnet dieses Jahr nochmal mit einer deutlichen Umsatzsteigerung der an der Schnäppchenaktion beteiligten Anbieter: "Wir gehen davon aus, dass dieses Wochenende nochmal bis zu ein Viertel mehr verkauft wird als vergangenes Jahr", sagte er am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

