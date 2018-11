Berlin (AFP) Vor dem Landgericht Berlin sind am Donnerstag ein Iraker und sein jugendlicher Sohn wegen Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt worden. Der Anwalt des 43-jährigen Raad A. habe zum Prozessauftakt den Vorwurf des Generalbundesanwalts bestritten, sein Mandant sympathisiere mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), sagte eine Gerichtssprecherin. Zu weiteren Vorwürfen will sich A. möglicherweise im Prozessverlauf äußern.

