Berlin (AFP) Vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Sonntag in Brüssel sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch weiteren Gesprächsbedarf. "Wir sind schon ein Stück voran gekommen", sagte Merkel am Donnerstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Aber es werde sicherlich "noch vieler Diskussionen, insbesondere auch in Großbritannien benötigen", fügte die Kanzlerin hinzu. Sie werde "alles daran setzen", ein Abkommen zu erreichen.

