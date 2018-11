Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgeprochen, die Tarifbindung in Deutschland zu stärken. Die Tarifautonomie, die es Unternehmen und Gewerkschaften ermöglicht, Arbeitsbedingungen eigenständig und ohne staatliche Intervention zu vereinbaren, gehöre zu den "Kernelementen der sozialen Marktwirtschaft", sagte Merkel am Donnerstag beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Vor diesem Hintergrund sei die rückläufige Entwicklung, dass heute nur noch knapp 30 Prozent der Betriebe unmittelbar an einen Tarifvertrag gebunden seien, eine "bedrohliche Situation".

