Berlin (AFP) Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat seine Äußerungen zum Grundrecht auf Asyl in Deutschland relativiert. "Ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht in Frage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen", erklärte Merz am Donnerstag. "Für mich steht aber fest, dass wir die Themen Einwanderung, Migration und Asyl nur in einem europäischen Kontext lösen können."

