Kiew (AFP) Die Eröffnung eines Fast-Food-Restaurants in einem für die proeuropäische Maidan-Bewegung symbolisch wichtigen Gebäude in Kiew hat am Donnerstag zu Protesten geführt. Eine Filiale der Geflügel-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) hatte am Mittwoch ihre Türen geöffnet - demselben Tag, an dem in der Ukraine dem Beginn der Massenproteste gegen die prorussische Regierung vor fünf Jahren gedacht wurde. Das Gebäude hatte den Demonstranten damals als Hauptquartier und Behelfskrankenhaus gedient.

