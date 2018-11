Erftstadt (AFP) Ein Rocker hat bei seiner Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen Schuss abgegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bei dem Einsatz im nordrhein-westfälischen Erftstadt am Mittwochabend aber niemand verletzt. Die Beamten hatten die Wohnung des 57-jährigen Rockers sowie das Haus seines Motorradclubs in Euskirchen durchsucht, weil er und weitere Mitglieder des Clubs vor knapp zwei Wochen einen anderen Motorradclub überfallen haben sollen.

