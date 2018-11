Peking (AFP) Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Grundschule gerast. Die Schüler überquerten gerade die Straße vor der Schule in Huludao in der Provinz Liaoning, als das Auto in die Gruppe raste und mehrere Schüler erfasste, wie am Donnerstag auf Bildern in chinesischen Staatsmedien zu sehen war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.