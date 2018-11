Karlsruhe (AFP) Die meisten Deutschen haben mittlerweile Konten für E-Mail und Facebook - doch die wenigsten haben sich damit auseinandergesetzt, was nach ihrem Tod damit passieren soll. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der beiden E-Mail-Anbieter Web.de und GMX zufolge hat nur jeder Siebte zumindest teilweise Vorsorge getroffen. Gerade einmal acht Prozent haben für all ihre Konten Zugangsdaten hinterlegt.

