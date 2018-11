Washington (AFP) Die US-Armee will an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei Beobachtungsposten einrichten. Damit sollten Spannungen zwischen der Türkei und kurdischen Milizen in Syrien vermieden werden, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Mittwoch in Washington. Das von Washington unterstützte arabisch-kurdische Rebellenbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) solle sich auf den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) konzentrieren können.

