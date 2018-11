Neu Delhi (AFP) Anscheinend aus Angst vor Arbeitslosigkeit haben sich in Indien vier Studenten gemeinsam vor einen Zug geworfen. Drei der vier Freunde seien am Donnerstag noch am Unfallort in Alwar im nordindischen Bundesstaat Rajasthan gestorben, teilte die Polizei mit. Der vierte sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

