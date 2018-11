Jerusalem (AFP) Ein Israeli mit Wurzeln in den USA ist am Donnerstag in Tel-Aviv zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil er hunderte Bombendrohungen gegen jüdischen Einrichtungen weltweit ausgesprochen hatte. Eine Vielzahl der Drohungen habe einen antisemitischen Ton gehabt, heißt es in dem Urteil des israelischen Gerichts.

