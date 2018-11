Den Haag (AFP) Der wegen Kriegsverbrechen angeklagte Ex-Milizenchef Alfred Yekatom ist nach Angaben seines Anwalts während seiner Zeit in Haft in der Zentralafrikanischen Republik gefoltert worden. Die Festnahme sei "brutal" gewesen, sagte sein Anwalt am Freitag vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, vor dem der Anklagte das erste Mal seit seiner Überstellung erschien. In der Haft sei er mit Gewehrkolben geschlagen worden.

