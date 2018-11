Berlin (AFP) Das Berliner Landeskriminalamt (LKA) hatte nach eigenen Angaben drei V-Leute Ausland im Einsatz. Das räumte der LKA-Leiter Christian Steiof in einer nichtöffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz im Berliner Abgeordnetenhaus ein, wie "Zeit Online" unter Berufung auf mehrere Quellen am Freitag berichtete. Die drei V-Leute sagten demnach nach dem Anschlag aus, dem Tunesier vorher begegnet zu sein. Eine dieser Vertrauenspersonen habe zur LKA-Staatsschutzabteilung gehört und sich auch in der Fussilet-Moschee aufgehalten, in der Amri oft war.

