Stuttgart (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat einen 34-jährigen Syrer wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Dschabhat al-Nusra zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht sah es in seinem am Freitag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass er einer paramilitärischen Miliz angehörte und an der Übergabe eines Gefangenen an die Dschabat al-Nusra beteiligt war. Der in der Anklage ursprünglich erhobene Vorwurf der Freiheitsberaubung wurde fallengelassen.

