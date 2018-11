Berlin (AFP) Der Bund soll den Ländern künftig stärker als bisher mit Finanzhilfen im Bildungsbereich unter die Arme greifen können. Union, SPD, FDP und Grüne einigten sich am Freitag auf eine weitere Lockerung des Kooperationsverbots im Grundgesetz, wie die Fraktionen mitteilten. Die Einigung soll in der kommenden Woche abschließend vom Bundestag beraten und dann an den Bundesrat weitergeleitet werden.

