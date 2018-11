Brüssel (AFP) Zwei Tage vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit ist nach Angaben aus Diplomatenkreisen auch die Frage der Fischereirechte gelöst. Das Thema der künftigen Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern sei "geklärt worden", verlautete am Freitag nach einem Treffen ranghoher Unterhändler in Brüssel.

