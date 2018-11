Barcelona (AFP) Drei Nichtregierungsorganisationen (NGO) haben eine gemeinsame Mittelmeer-Mission zur Rettung von Flüchtlingen begonnen. Die NGOs Proactiva Open Arms aus Spanien, Sea-Watch aus Deutschland und Mediterranea aus Italien teilten in Barcelona mit, dass die "Open Arms", die "Sea-Watch 3" und die "Mare Jonio" seit Freitag in internationalen Gewässern vor Libyen kreuzten. Die "Mare Jonio" war bereits Anfang Oktober in die Gewässer aufgebrochen.

