Wiesbaden (AFP) Die Zahl der schutzsuchenden Ausländer in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Ende 2017 waren 1,7 Millionen Schutzsuchende im Ausländerzentralregister (AZR) registriert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Demnach stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent. Schutzsuchende sind nach der Definition der Behörde Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten.

