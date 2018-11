Berlin (AFP) Das Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch (Accord), Folge aus der Katastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza vor fünf Jahren, steht offenbar vor dem Aus. Die Regierung in Bangladesch sei gegen eine Weiterarbeit mit diesem Abkommen, erklärte am Freitag die Entwicklungsorganisation Inkota. Es läuft am 30. November aus. Inkota warnte vor "dramatischen Folgen".

