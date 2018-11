Gaza (AFP) Mindestens 14 Palästinenser sind nach palästinensischen Angaben am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein Kind, das an der Brust getroffen worden sei, teilte das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas-Organisation kontrollierten Territorium mit. Erneut demonstrierten tausende Menschen an der Grenze mit Israel. Die Proteste dauern seit Ende März an.

