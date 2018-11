Berlin (AFP) Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer haben ihre Forderung an die Bundesregierung erneuert, sich stärker für Standortentscheidungen von Bundesbehörden und EU-Institutionen in den neuen Ländern einzusetzen. Ein "Ansiedlungscheck Ost" in der jeweiligen Entscheidungsvorlage für das Bundeskabinett könnte das Bewusstsein für eine gleichmäßige Verteilung im Bundesgebiet schärfen, teilte die Berliner Staatskanzlei nach einem Treffen der Ost-Regierungschefs am Freitag in der Hauptstadt mit.

