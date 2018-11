Brüssel (AFP) Der britische Street-Art-Künstler Banksy befindet sich gegen seinen Willen im Mittelpunkt einer Versicherungsaffäre in Belgien: Die Justiz in Brüssel ließ am Donnerstag sämtliche 58 Kunstwerke einer Banksy-Ausstellung beschlagnahmen. Der Anwalt des Ausstellers bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag einen entsprechenden Bericht der belgischen Zeitung "L'Echo". Die bereits in mehreren europäischen Städten, darunter Berlin, gezeigte Ausstellung "Banksy Unauthorized" machte seit Anfang November auch in Brüssel Station.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.