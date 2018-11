Düsseldorf (AFP) Die angeschlagene Modekette Esprit mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf und Börsennotierung in Hongkong steht offenbar vor harten Sanierungsmaßnahmen. "Ich befürchte, dass massive Einschnitte in der Zentrale und den Filialen drohen", sagte Cosimo-Damiano Quinto, bei der Gewerkschaft Verdi zuständig für den Textilhandel, der "Wirtschaftswoche". Esprit-Chef Anders Kristiansen wolle am Montag in Hongkong die Details des Sanierungsplans vorstellen, berichtete das Magazin am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.