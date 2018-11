Beirut (AFP) Zwei prominente syrische Aktivisten sind in der Provinz Idlib getötet worden. Raed Fares und Hamod Dschnaid seien in Kafr Nabel von Unbekannten aus dem Kleintransporter heraus erschossen worden, wie der Sender Fresh FM auf seiner Facebook-Seite am Freitag berichtete. Fresh FM war der Sender der beiden Aktivisten, die sowohl die Regierung von Präsident Baschar al-Assad als auch die Islamisten in der Region kritisierten.

