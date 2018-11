Seoul (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Nordkorea genehmigt, damit die Wiederaufnahme von Eisenbahnverbindungen zu Südkorea geprüft werden kann. "Es ist bedeutsam, dass diese Projekt die Unterstützung der Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft erhalten hat", sagte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Samstag. Bedenken wegen eines möglichen Verstoßes gegen UN-Sanktionen hatte den Start der Untersuchung in den vergangenen Wochen verzögert.

