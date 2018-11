Kabul (AFP) Ein US-Soldat ist am Samstag in Afghanistan getötet worden. Die Nato-Mission "Resolute Support" nannte zunächst keine Details zur Identität des Soldaten oder zu den Umständen seines Todes. Es handelt sich um das zweite Mitglied der US-Streitkräfte, das in diesem Monat in dem Krisenstaat getötet wurde, und um den neunten US-Bürger in diesem Jahr.

