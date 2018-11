Bogotá (AFP) Zwei kolumbianische Soldaten sind am Freitag bei einem Bombenanschlag an der Grenze zu Venezuela getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Kolumbiens Militär machte die Guerillagruppe ELN für die Attacke verantwortlich. Der Anschlag sei "ein klarer Beweis dafür, dass die ELN mit ihren willkürlichen Methoden illegaler Kriegsführung systematisch die Grundsätze internationalen Rechts bricht", hieß es in einer Stellungnahme.

