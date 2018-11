Budapest (AFP) Rund 2000 Studenten haben am Samstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest für den Erhalt der Central European University (CEU) demonstriert. Sie forderten Klarheit über die Zukunft der von dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros gegründeten Universität. Der Fortbestand der CEU in Budapest ist wegen eines umstrittenen Hochschulgesetzes der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban ungewiss.

