Amsterdam (dpa) – Mit dramatischen Videos warnt der niederländische Bahn-Netzbetreiber ProRail vor den Gefahren beim Überqueren von Schienen. Das Unternehmen stellte ein Video ins Netz, bei dem ein Radfahrer auf einem unbeschrankten Bahnübergang nur um Haaresbreite dem Tod entgeht. Ein herannahender Zug zerstörte lediglich das Rücklicht seines Fahrrades. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, in diesem Jahr seien bei 32 Unfällen bereits 13 Menschen auf Bahnübergängen umgekommen, doppelt so viele wie im Vorjahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.