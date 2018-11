Peking (AFP) Bei einer Explosion in einer Industriehalle in China sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. 57 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der nordöstlichen Provinz Jilin verletzt, wie die amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag meldete. Durch die Explosion sei ein Teil der Fabrik zerstört worden. Außerdem seien 370 Häuser beschädigt worden, 15 davon seien eingestürzt.

