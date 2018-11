Teheran (AFP) Im Westen des Iran hat sich ein Erdbeben der Stärke 6,4 ereignet. Das Beben in der Provinz Kermanschah habe sich am Sonntag 17 Kilometer südwestlich der Stadt Sarpol-e Sahab in einer Tiefe von sieben Kilometern ereignet, teilte das Geophysikalische Institut des Iran mit.

