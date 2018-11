Nürnberg (AFP) Im Kofferraum eines Autos in der Nähe von Bamberg ist am Wochenende die Leiche einer 57-jährigen Frau gefunden worden. Wie die Polizei in Nürnberg am Sonntag mitteilte, fiel das Auto am Samstagmorgen auf, weil es auf der Autobahn A73 in Schlangenlinien fuhr. Der 21-jährige Fahrer entzog sich jedoch mehreren Anhalteversuchen und flüchtete schließlich zu Fuß. Er konnte festgenommen werden.

