Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Migrationspakt gegen die Kritik aus der Union verteidigt. Schon in der Präambel des Paktes stehe, dass er keine Verpflichtungen auslöse und die ihn mittragenden Staaten ihre vollen Souveränitätsrechte wahrten, sagte Maas am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD. Die Sendung sollte am Abend ausgestrahlt werden.

