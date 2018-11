Brüssel (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London vor einer Ablehnung des Brexit-Vertrags mit der EU gewarnt. Nach dem Sondergipfel der EU in Brüssel erteilte May am Sonntag allen Forderungen nach Nachverhandlungen eine Absage: "Dies ist das Abkommen, das auf dem Tisch liegt, es ist das bestmögliche Abkommen, und es ist das einzige Abkommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.