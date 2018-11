Brüssel (AFP) Zum Abschluss des EU-Sondergipfels in Brüssel hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betrübt über den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU gezeigt. "Das ist ein historischer Tag, der sehr zwiespältige Gefühle auslöst", sagte Merkel am Sonntag in Brüssel. Es sei "tragisch, dass Großbritannien die EU nach 45 Jahren verlässt".

