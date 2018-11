Moskau (AFP) Russland hat die gewaltsame Besetzung von drei ukrainischen Marineschiffe vor der Krim bestätigt. Mit Waffeneinsatz seien die Schiffe am Sonntag in der Straße von Kertsch vor der Halbinsel Krim gestoppt worden, erklärte die russische Sicherheitsbehörde FSB. Russische Kräfte seien an Bord gegangen und hätten die Schiffe durchsucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.