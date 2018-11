Hamburg (AFP) Durch eine angeleitete Wiederbelebung per Telefon hat eine Mutter in Hamburg ihrer dreijährigen Tochter das Leben gerettet. Die besorgte Frau rief am Samstag den Notruf 112 der Feuerwehr Hamburg und berichtete von einem Fieberkrampf ihres Kindes, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Es atmete nicht mehr und lief bereits blau an.

