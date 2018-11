Innsbruck (AFP) Bei einem nächtlichen Messerangriff in Innsbruck ist ein Mann getötet worden. Das 21-jährige Opfer sei in der Nacht zum Sonntag von einem Unbekannten plötzlich attackiert worden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf die Polizei. Der Mann sei mit Stichwunden am Hals sofort in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen.

