Ulm (AFP) Weil er bei seiner Raubtour sein Gebiss verloren hat, ist ein Dieb in Ulm rasch gefasst worden. Wie die Polizei der Stadt in Baden-Württemberg am Sonntagmorgen mitteilte, feierten mehrere Bewohner einer Unterkunft von Monteuren in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit einem neuen Kollegen, dabei floss viel Alkohol. Den schon länger in der Unterkunft wohnenden Männern fehlten nach der durchzechten Nacht Handys, Bargeld und eine Bankkarte.

