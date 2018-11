Maputo (AFP) Zwölf Menschen sind im Norden von Mosambik bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag getötet worden. Unter den Opfern seien insbesondere Frauen und Kinder, erklärte ein Vertreter der Polizei in der Provinz Cabo Delgado am Sonntag. Der Anschlag ereignete sich demnach bereits am Freitagmorgen. Seitdem seien tausende Menschen aus der Region auf der Flucht ins benachbarte Tansania.

