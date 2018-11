Rom (AFP) Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der Filmemacher sei im Alter von 77 Jahren in Rom gestorben, berichteten italienische Medien am Montag. Er war mit Filmen wie "Der letzte Tango in Paris" bekannt geworden.

