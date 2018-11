Herat (AFP) Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban sind im Westen Afghanistans mindestens 22 Polizisten getötet worden. Die Aufständischen hätten am Sonntag einen Polizei-Konvoi in der Provinz Farah aus einem Hinterhalt angegriffen, sagte der Direktor des Krankenhauses in der Provinzhauptstadt Farah am Montag. Mindestens zwei weitere Polizisten seien dabei verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.