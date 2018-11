Sinsheim (dpa) - Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem vorletzten Gruppenspiel der TSG 1899 Hoffenheim in der Champions League gegen Schachtjor Donezk seine Mannschaft erneut zu einer besseren Verteidigung aufgefordert.

«Es muss das Ziel sein, den Olli, mit allem was ich habe, zu schützen», sagte der 31-Jährige mit Blick auf Torhüter Oliver Baumann. «Wir müssen einfach über die volle Distanz aktiv und aggressiv bleiben», sagte Abwehrspieler Ermin Bicakcic vor der Partie gegen die Ukrainer am Dienstag in Sinsheim. Nagelsmann bezeichnete den bosnischen Nationalspieler als «Vorbild für alle Spieler, was Haltung in der Defensive angeht».

Mit drei Punkten aus vier Gruppenspielen liegen die noch sieglosen Hoffenheimer in der Königsklasse einen Zähler vor Donezk. Die Hoffenheimer müssen auf die Dauerverletzten Benjamin Hübner, Dennis Geiger, Lukas Rupp und Nadiem Amiri verzichten. Zudem fehlen Florian Grillitsch (Zehenbruch) im defensiven Mittelfeld und der gesperrte Kasim Adams in der Abwehr. Wahrscheinlich fällt auch der 18 Jahre alte Stürmer Reiss Nelson aus, der in Berlin einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat.

