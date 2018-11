Genf (AFP) Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Nordwesten der Schweiz sind in der Nacht zum Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern des Brandes in der Stadt Solothurn seien auch Kinder, teilte die Polizei des gleichnamigen Kantons mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.